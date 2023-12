Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere 2023: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Val d’Isere 2023, appuntamento valevole per il massimo circuito femminile di sci alpino. Le giornate da cerchiare sono sabato 16 e domenica 17 dicembre, in cui andranno in scena una discesa libera e un Super-G. Le prove scatteranno rispettivamente alle ore 10.30 e alle ore 11.00. Sulla pista francese occhi puntati su Sofia Goggia, reduce dal doppio podio ottenuto la settimana scorsa sulla neve svizzera di St. Moritz, e su Federica Brignone, che nella località elvetica ha confermato il suo magnifico stato di forma in questo avvio di stagione. Insieme a loro (per un totale di dieci azzurre complessivamente convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi) anche Marta Bassino, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Dolmen, Teresa Runggaldier e Monica Zanoner. L’Italia, tuttavia, potrà schierare un massimo di nove atlete in entrambe le discipline in programma sulla pista Oreiller-Killy.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Tante, come al solito, le avversarie da tenere a bada sulla pista transalpina per le azzurre, su tutte la statunitense Mikaela Shiffrin, la svizzera Lara-Gut Beharmi e la slovacca Petra Vlhova. La diretta televisiva della discesa è affidata a Rai 2 mentre quella del Super-G a Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre). I telespettatori potranno seguire il doppio appuntamento del massimo circuito anche su Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la Coppa del Mondo di Val d’Isere 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.

COPPA DEL MONDO VAL D’ISERE 2023: IL CALENDARIO

Sabato 16 dicembre – Discesa femminile (ore 10.30)

Domenica 17 dicembre – Super-G femminile (ore 11.00)