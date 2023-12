Fiorentina-Verona, Italiano: “Classifica spettacolare. Contenti della vittoria”

“Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, con il nostro portiere che ha fatto il bello e cattivo tempo. Poi nella ripresa abbiamo preso le misure all’avversario e alla fine abbiamo trovato il gol. Forse era una partita dove meritavamo meno, ma siamo contenti per la vittoria perché è importante per una classifica spettacolare”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Verona in campionato. “L’Hellas è una squadra difficile da affrontare, devi adeguarti al loro modo di interpretare le partite. Dopo il primo tempo abbiamo modificato qualcosa e dobbiamo fare tesoro di questo, perché oggi perdere non sarebbe stato bello”, ha aggiunto. Ventisette punti per i viola: “Il nostro obiettivo deve essere migliorare la classifica degli anni scorsi, non è facile, ma faremo di tutto per farlo. È un qualcosa che vogliamo fare. Oggi vincere questa partita è un grande merito, viste le assenze e qualche giocatore non al meglio”, ha detto ancora Italiano che poi guardando alla riapertura del mercato, visto l’infortunio di Nico Gonzalez, taglia corto: “Tutti devono dare un segnale in attacco, dobbiamo fare più gol perché le situazioni le creiamo e bisogna incidere di più”.