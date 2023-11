F1 GP Brasile 2023, risultati e classifica prove libere 1: doppietta Ferrari, Verstappen 16°

I risultati e la classifica delle prove libere 1 del GP del Brasile 2023: ecco i tempi di queste FP1 che aprono il weekend a San Paolo. Uno-due Ferrari con Carlos Sainz che firma il miglior tempo, girando in 1:11.732, seguito da Charles Leclerc, distante circa un decimo. Completa il podio George Russell, vincitore lo scorso anno in Brasile, mentre in top 5 troviamo anche Hulkenberg e Albon. Solo 16° Max Verstappen, davanti al compagno di squadra Sergio Perez, mentre chiudono la graduatoria le due McLaren. Si tratta però di risultati che lasciano il tempo che trovano dato che parecchi piloti non hanno fatto il crono con gomma rossa. Basti pensare, ad esempio, che Oscar Piastri aveva firmato il miglior tempo sia nel primo che nel secondo settore ma, invece di completare il giro (facendo segnare il miglior crono) è rientrato ai box. Appuntamento alle ore 19 con le qualifiche.

CLASSIFICA FP1