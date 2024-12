Proseguono le tappe italiane di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024/2025. Si chiude la mini tournée nel bel paese con il super-G di Bormio. Si torna nella disciplina che ha visto Mattia Casse ottenere la prima vittoria in carriera una settimana fa in Val Gardena. Il 34enne di Moncalieri scenderà con il pettorale numero 11 e si candida per la caccia alla top 5 insieme al solito Marco Odermatt, Vincent Kriechmayr, Nils Allegre, Stefan Rogentin, Cameron Alexander e Dominik Paris, che ha deluso le aspettative nelle prove in Italia e arriva dal decimo posto del 20 dicembre in Val Gardena. Non ci sarà Pietro Zazzi, 11° in Val Gardena, che ha rimediato una frattura scomposta di tibia e perone nelle prove della discesa andata in scena oggi. Nella stessa prova caduta terribile per Cyprien Sarrazin, assente e operato in giornata per drenare l’ematoma subdurale rilevato dai controlli in ospedale. Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara, Giovanni Franzoni e Nicolò Molteni proveranno ad aggiungersi alla lotta per i punti, mentre Christof Innerhofer, Jacques Benjamin Alliod, Max Perathoner, Gregorio Bernardi e Marco Abruzzese dovrebbero fare più fatica ad entrare nella top 30. Domani si partirà alle 11.30 con Gino Caviezel con il pettorale numero 1. Diretta tv su Eurosport 1 e Rai. Per quanto riguarda lo streaming, Discovery Plus ed Eurosport.it si occuperanno della diretta.

La start list completa

Gino Caviezel (Sui) Daniel Hemetsberger (Aut) Stefan Babinsky (Aut) Fredrik Moeller (Nor) Cameron Alexander (Can) Vincent Kriechmayr (Aut) Stefan Rogentin (Sui) James Crawford (Can) Nils Allegre (Fra) Marco Odermatt (Sui) Mattia Casse (Ita) Jared Goldberg (Usa) Alexis Pinturault (Fra) Jeffrey Read (Can) Dominik Paris (Ita) Franjo von Allmen (Sui) Adrian Sejersted (Nor) River Radamus (Usa) Ryan Cochran-Siegle (Usa) Justin Murisier (Sui) Otmar Striedinger (Aut) Giovanni Franzoni (Ita) Adrien Theaux (Fra) Florian Loriot (Fra) Kyle Negomir (Usa) Lars Roesti (Sui) Alexis Monney (Sui) Simon Jocher (Ger) Sam Morse (Usa) Blaise Giezendanner (Fra) Nils Alphand (Fra) Elian Lehto (Fin) Romed Baumann (Ger) Bryce Bennett (Usa) Christof Innerhofer (Ita) Felix Monsen (Swe) Martin Cater (Slo) Felix Hacker (Aut) Kyle Alexander (Can) Stefan Eichberger (Aut) Jan Zabystran (Cze) Andreas Ploier (Aut) Nico Gauer (Lie) Nicolò Molteni (Ita) Erik Arvidsson (Usa) Marco Kohler (Sui) Vincent Wieser (Aut) Wiley Maple (Usa) Matthieu Bailet (Fra) Manuel Traninger (Aut) Jacques Benjamin Alliod (Ita) Maximilian Schwarz (Ger) Luis Vogt (Ger) Max Perathoner (Ita) Gregorio Bernardi (Ita) Miha Hrobat (Slo) Marco Pfiffner (Lie) Marco Abruzzese (Ita) Leo Ducros (Fra) Matej Prielozny (Svk) Rasmus Windingstad (Nor)

Tutte le tappe e le gare di Coppa del Mondo

4-5 gennaio, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom femminili

8 gennaio, Madonna di Campiglio (Italia): uno slalom maschile in notturna

9-12 gennaio, St. Anton (Austria): una discesa ed un super-G femminili

11-12 gennaio, Adelboden (Svizzera): un gigante ed uno slalom maschili

14 gennaio, Flachau (Austria): uno slalom femminile in notturna

14-19 gennaio, Wengen (Svizzera): un super-G, una discesa ed uno slalom maschili

16-19 gennaio, Cortina d’Ampezzo (Italia): una discesa ed un super-G femminili

21 gennaio, Kronplatz (Italia): uno slalom gigante femminile

21-26 gennaio, Kitzbuehel (Austria): un super-G, una discesa ed uno slalom maschili

23-26 gennaio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa ed un super-G femminili

28-29 gennaio, Schladming (Austria): un gigante ed uno slalom maschili

30 gennaio, Courchevel (Francia): uno slalom femminile in notturna

31 gennaio-2 febbraio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa maschile

20-23 febbraio, Crans Montana (Svizzera): una discesa ed un super-G maschile

22-23 febbraio, Sestriere (Italia): uno slalom ed un gigante femminili

26 febbraio-2 marzo, Kvitfjell (Norvegia): due discese ed un super-G femminili

1-2 marzo, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom maschili

5-9 marzo, Kvitfjell (Norvegia): una discesa e un super-G maschili

8-9 marzo, Are (Svezia): un gigante ed uno slalom femminili

12-15 marzo, La Thuile (Italia): una discesa ed un super-G femminili

15-16 marzo, Hafjell (Norvegia): uno slalom ed un gigante maschili

20-27 marzo, Sun Valley (Usa): due discese, due slalom, due giganti e due super-G (uno per genere)