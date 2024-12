Alex Insam promosso, Francesco Cecon no. Sono i due verdetti del turno di qualificazione di Oberstdorf in occasione della Tournèe dei 4 Trampolini, che ha preso il via oggi in Germania. Il trampolino Hs137 ha sorriso solamente ad Insam, che si è posizionato al quarantatreesimo posto, mentre Cecon è solo cinquantaquattresimo, quindi fuori dalla top 50. I migliori si sfideranno domani sempre alle 16:30 nel tradizionale testa a testa con gli accoppiamenti determinati dal punteggio di qualificazione. I vincitori dei 25 duelli approderanno alla serie di salto finale insieme ai migliori 5 perdenti. Punteggio di 121.4 per Insam in un turno di qualificazione dominato dall’Austria: il primo della classe è Daniel Tschofenig (167.5), che ha preceduto i connazionali Stefan Kraft (2°, 164.8), Michael Hayboeck (3°, 162.3), Jan Hoerl (4°, 157.3), Maximilian Ortner (5°, 156.2). Sesta posizione per il tedesco Pius Paschke (154.9), leader della classifica generale di Coppa del Mondo, davanti allo svizzero Gregor Deschwanden (7°, 154.7) e al norvegese Johann Andre Forfang (8°, 153.7), che domani sfiderà proprio Alex Insam.

Il calendario

Una volta che sarà archiviata la tappa di Oberstdorf, la tournée si sposterà nella vicina Garmisch Partenkirchen per la seconda sfida sull’Hs142 bavarese, preceduta dalla sfida femminile: si partirà martedì 31 dicembre alle 13:30 con il turno di qualificazione per poi tornare in gara alle 14 di mercoledì 1 gennaio per completare il segmento tedesco. Dopo un secondo giorno di pausa, venerdì 3 gennaio occhi puntati sul Bergisel di Innsbruck: sull’Hs128 del capoluogo tirolese al via ci saranno Insam, Cecon e Campregher. Turno di qualificazione alle 13:30 con il primo round di salti fissato alla stessa ora di sabato 4 gennaio.

Quindi il trasferimento a Bischofschofen: domenica 5 e lunedì 6 gennaio l’Hs142 della località salisburghese ospiterà l’atto finale della Tournèè con il via alle 16:30 in entrambe le giornate.

La situazione nella classifica generale di Coppa del Mondo vede in testa il tedesco Pius Paschke, leader con 715 punti, davanti al trio austriaco formato da Daniel Tschofenig (636), Jan Hoerl (631) e Stefan Kraft (467). Paschke – che ha vinto 5 delle prime 10 tappe di Coppa del Mondo – proverà a sfatare un tabù visto che sono passati 23 anni dall’ultima volta che un atleta tedesco si è aggiudicato l’aquila reale. Merito di Sven Hannawald che vinse su tutti e quattro i trampolini durante la stagione 2001/02. Ne sono passati dieci invece dall’ultimo trionfo austriaco, cioè quando Kraft si aggiudicò il titolo nel 2014. La pressione dei padroni di casa è importante, ma l’inizio è incoraggiante. Domani un esame prezioso.

Gli accoppiamenti per la finale di domani

26 Antti Aalto (FIN) vs 25 Jakub Wolny (POL)

27 Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) vs 24 Sakutaro Kobayashi (JPN)

28 Yevhen Marusiak (UKR) vs 23 Timi Zajc (SLO)

29 Domen Prevc (SLO) vs 22 Anze Lanisek (SLO)

30 Frederik Villumstad (NOR) vs 21 Kevin Bickner (USA)

31 Ren Nikaido (JPN) vs 20 Tomofumi Naito (JPN)

32 Valentin Foubert (FRA) vs 19 Tate Frantz (USA)

33 Stephan Leyhe (GER) vs 18 Benjamin Oestvold (NOR)

34 Marius Lindvik (NOR) vs 17 Markus Mueller (AUT)

35 Niko Kytosaho (FIN) vs 16 Halvor Egner Granerud (NOR)

36 Keiichi Sato (JPN) vs 15 Lovro Kos (SLO)

37 Artti Aigro (EST) vs 14 Piotr Zyla (POL)

38 Aleksander Zniszczol (POL) vs 13 Andreas Wellinger (GER)

39 Philipp Raimund (GER) vs 12 Vladimir Zografski (BUL)

40 Naoki Nakamura (JPN) vs 11 Ryoyu Kobayashi (JPN)

41 Fatih Arda Ipcioglu (TUR) vs 10 Killian Peier (SUI)

42 Pawel Wasek (POL) vs 9 Karl Geiger (GER)

43 Alex Insam (ITA) vs 8 Johann Andre Forfang (NOR)

44 Ilya Mizernykh (KAZ) vs 7 Gregor Deschwanden (SUI)

45 Adrian Tittel (GER) vs 6 Pius Paschke (GER)

46 Ziga Jelar (SLO) vs 5 Maximilian Ortner (AUT)

47 Felix Trunz (SUI) vs 4 Jan Hoerl (AUT)

48 Kasperi Valto (FIN) vs 3 Michael Hayboeck (AUT)

49 Stephan Embacher (AUT) vs 2 Stefan Kraft (AUT)

50 Casey Larson (USA) vs 1 Daniel Tschofenig (AUT)