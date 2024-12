Miglior tempo per Cyprien Sarrazin nella prima prova cronometrata sulla pista Stelvio di Bormio (Sondrio) in vista della discesa di sabato, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024/2025. Secondo posto per un ottimo Mattia Casse, che punta a un altro grande risultato dopo la vittoria in Val Gardena di settimana scorsa. “Diciamo che questa Stelvio mossa e già bella intensa ci ha fatto digerire subito il panettone. Credo che un po’ tutti siano andati tranquilli sul San Pietro perchè si saltava tanto e poi come al solito si cerca di risparmiare energie. La pista è bella mossa, per niente facile, magari non così ghiaccata come altre volte ma per me va bene”, le parole di Casse. Bene anche gli altri azzurri: Christof Innerhofer (quinto a 1″41) e Giovanni Franzoni (nono a 2″00). Dominik Paris è uscito senza conseguenze a due terzi del tracciato: “Oggi non è andata bene, ho fatto fatica, ho trovato la pista molto mossa, non sono riuscito a farla bene, devo analizzare un po’. Ci sono nevi diverse, bisogna sapersi adattare. Vediamo domani cosa si riesce a fare”, il suo commento.

In condizioni che esaltano le asperità del terreno del tracciato valtellinese, la maggior parte degli atleti ha sfruttato come spesso capita questo primo allenamento per prendere confidenza con l’esigente Stelvio e Sarrazin ha fissato il primo riferimento del fine settimana in 1’54″48. Alle sue spalle, Mattia Casse si conferma nei piani alti pochi giorni dopo il primo successo in carriera nella discesa della Val Gardena: 1″07 la differenza rispetto al tempo di Sarrazin, facendo segnare con il pettorale numero 1 i migliori scontri nei due intermedi iniziali.

A seguire, lo svizzero Alexis Monney (+1″17) è terzo seguito dallo statunitense Ryan Cochran Siegle e da un Christof Innerhofer già a suo agio, quinto a 1″41; positivo test per Giovanni Franzoni che chiude questa prima prova con il nono tempo a 2″00 esatti da Sarrazin. Per quanto riguarda gli altri nomi principali, i canadesi Crawford (+1″93) ed Alexander (+2″34) sono rispettivamente ottavo e dodicesimo, Kriechmayr è 19esimo a 2″92 con Odermatt che ha voluto rischiare il meno possibile ventitreeesimo a 3″15. Poco dietro, Benjamin Alliod fa segnare un gap di 3″42, il padrone di casa Pietro Zazzi di +3″57, Nicolò Molteni di 3″63 e Marco Abbruzzese di 4″93; discesa di studio per Gregorio Bernardi (+6″73), Florian Schieder (+6″88) e Max Perathoner (+10″60).

Il programma dei prossimi giorni

Domani si torna in pista, ancora alle 11:30 per il secondo allenamento ufficiale, poi sabato si fara sul serio, con lo start fissato alla medesima ora. Domenica 29 dicembre la tappa di Bormio si completerà con il SuperG.

La top ten della prova

Cyprien Sarrazin (Fra) 1’54″48 Mattia Casse (Ita) +1″07 Alexis Monney (Sui) +1″17 Ryan Cochran-Siegle (Usa) +1″28 Christof Innerhofer (Ita) +1″41 Matthieu Bailet (Fra) +1″60 Nils Alphand (Fra) +1″91 James Crawford (Can) +1″93 Giovanni Franzoni (Ita) +2″00 Stefan Rogentin (Sui) +2″27

La classifica generale

Classifica generale maschile

Marco Odermatt (Sui) 540 punti Henrik Kristoffersen (Nor) 469 Atle Lie McGrath (Nor) 382 Loic Meillard (Sui) 314 Timon Haugan (Nor) 273 Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 261 Alexander Steen Olsen (Nor) 250 Clement Noel (Fra) 240 Zan Kranjec (Slo) 168 Filip Zubcic (Cro) 161

12. Mattia Casse (Ita) 138

16. Alex Vinatzer (Ita) 125

20. Luca De Aliprandini (Ita) 118

47. Dominik Paris (Ita) 60

48. Giovanni Franzoni (Ita) 55

55. Tobias Kastlunger (Ita) 48

71. Giovanni Borsotti (Ita) 32

81. Pietro Zazzi (Ita) 24

93. Stefano Gross (Ita) 17

96. Nicolò Molteni (Ita) 15

107. Simon Maurberger (Ita) 10

112. Florian Schieder (Ita) 8

117. Hannes Zingerle (Ita) 7

122. Christof Innerhofer (Ita) 4