Sembra ieri il giorno in cui Jannik Sinner e compagni alzano al cielo la Coppa Davis chiudendo di fatto la stagione tennistica 2024, e invece eccoci qui per una nuova annata tennistica tutta da vivere. Come sempre, prenderà il via in tra Asia e Oceania il calendario ATP, che in questa prima settimana del 2025 vedrà i tennisti del circuito sfidarsi tra Brisbae e Hong Kong. Programma, date, partecipanti, diretta tv e streaming e tutto quello che c’è da sapere sugli ATP 250 di Brisbane e Hong Kong. 2025.

DJOKOVIC TORNA A BRISBANE INSIEME A KYRGIOS

In Australia, Grigor Dimitrov è pronto a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, ma il bulgaro nonostante la decima posizione del mondo non sarà il favorito numero uno della contesa. A Brisbane torna infatti in campo Novak Djokovic, pronto a un 2025 da protagonista dopo aver saltato per scelta la fase finale della scorsa stagione. Ma non solo, perché il serbo farà coppia con un altro rientrante, uno che nel corso del 2024 ha fatto decisamente più notizia per le sue dichiarazioni, visto che in campo non si è visto. Stiamo parlando di Nick Kyrgios, che sarà nel tabellon di singolare grazie al ranking protetto e giocherà il doppio proprio insieme al campione di Belgrado. Tra i top-20 al via anche Holger Rune e Frances Tiafoe, mentre l’Italia schiera Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

PARTECIPANTI ATP BRISBANE 2025

1 Novak Djokovic 7

2 Grigor Dimitrov 10

3 Holger Rune 13

4 Frances Tiafoe 18

5 Sebastian Korda 22

6 Alejandro Tabilo 23

7 Alexei Popyrin 24

8 Jordan Thompson 26

Sebastian Baez 27

Jiri Lehecka 28

Giovanni Mpetshi Perricard 31

Matteo Berrettini 34

Nicolas Jarry 35

Matteo Arnaldi 37

Alex Michelsen 41

Marcos Giron 46

Mariano Navone 47

Jakub Mensik 48

David Goffin 52

Gael Monfils 55

Reilly Opelka 33 (PR)

Nick Kyrgios 21 (PR)

PROGRAMMAZIONE ATP BRISBANE 2025

Domenica 29 dicembre – Primo turno

Lunedì 30 dicembre – Primo turno

Martedì 31 dicembre – Secondo turno

Mercoledì 1 gennaio – Secondo turno

Giovedì 2 gennaio – Terzo turno

Venerdì 3 gennaio – Quarti di finale

Sabato 4 gennaio – Semifinali

Domenica 5 gennaio – Finale

RUBLEV A HONG KONG, PRESENTE MUSETTI

Anche a Hong Kong è presente il campione in carica, ovvero il numero otto del ranking ATP Andrey Rublev. Il russo prova a iniziare con il piede giusto il nuovo anno dopo gli ultimi mesi difficili, ma si troverà contro una concorrenza agguerrita nel primo evento dell’anno. Seconda testa di serie del tabellone sarà il nostro Lorenzo Musetti, che ha dimostrato di trovarsi decisamente a suo agio sul cemento all’aperto in Asia. Poi Khachanov e Fils saranno rispettivamente numero tre e quattro del seeding. Tra gli italiani al via anche Luciano Darderi e Lorenzo Sonego.

PARTECIPANTI ATP HONG KONG 2025

1 Andrey Rublev 8

2 Lorenzo Musetti 17

3 Karen Khachanov 19

4 Arthur Fils 20

5 Nuno Borges 36

6 Brandon Nakashima 38

7 Tallon Griekspoor 40

8 Pedro Martinez 43

Luciano Darderi 44

Cameron Norrie 49

Juncheng Shang 50

Lorenzo Sonego 53

Miomir Kecmanovic 54

Denis Shapovalov 56

Roberto Carballes Baena 57

Fabian Marozsan 58

Roman Safiullin 60

Alejandro Davidovich Fokina 61

Jaume Munar 62

Learner Tien 122 (NG)

PROGRAMMAZIONE ATP HONG KONG 2025

Lunedì 30 dicembre – Primo turno

Martedì 31 dicembre – Primo turno

Mercoledì 1 gennaio – Secondo turno

Giovedì 2 gennaio – Secondo turno

Venerdì 3 gennaio – Quarti di finale

Sabato 4 gennaio – Semifinali

Domenica 5 gennaio – Finale

DOVE VEDERLI IN TV

La diretta televisiva dei due tornei ATP di questa prima settimana del 2025 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.