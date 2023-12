Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo discesa sabato Val Gardena

La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023/2024 aggiornata dopo la discesa di sabato in Val Gardena. Marco Odermatt resta in vetta davanti a Schwarz, mentre in terza posizione sale Bennett, che dopo la vittoria di giovedì ha ottenuto un altro risultato di spicco, tornando sul podio ma sul gradino più basso. Balzi in avanti anche per il norvegese Kilde e per l’azzurro Dominik Paris, capace di raggiungere Manuel Feller al settimo posto. Bene anche Mattia Casse, ai piedi della top 10. Di seguito ecco la classifica.

CLASSIFICA GENERALE

Marco Odermatt (SUI) 256 Marco Schwarz (AUT) 234 Bryce Bennett (USA) 178 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 160 Vincent Kriechmayr (AUT) 132 James Crawford (CAN) 130 Manuel Feller (AUT)/Dominik Paris (ITA) 124 Cyprien Sarrazin (FRA) Daniel Hemetsberger (AUT) 94

GLI ITALIANI

11. Mattia Casse (ITA) 90

26. Guglielmo Bosca (ITA) 38

34. Christof Innerhofer (ITA) 32

37. Florian Schieder (ITA) 30

45. Alex Vinatzer (ITA) 23

50. Tobias Kastlunger (ITA) 20

54. Giovanni Borsotti (ITA) 16