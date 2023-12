Snowboard cross, Coppa del Mondo Cervinia 2023: Michela Moioli sesta, vince Siegenthaler

Michela Moioli ha chiuso al sesto posto l’appuntamento di Breuil – Cervinia per la Coppa del Mondo 2023/2024 di snowboard cross. Non mancano i rimpianti per la campionessa bergamasca, che dopo aver dominato i turni precedenti era partita molto bene anche in finale salvo poi rimanere imbottigliata nel traffico. Pista particolarmente insidiosa, con tante gobbe nel tratto centrale che non ha sorriso a Moioli. La vittoria è andata alla alla ventitreenne elvetica Sina Siegenthaler, al primo successo in carriera e capace di precedere sul podio le due australiane Belle Brockhoff e Josie Baff.

Tra le altre italiane buona prova di Sofia Belingheri, ottava dopo aver chiuso in seconda posizione la Small Final alle spalle della francese Lea Casta. L’azzurra era caduta nella prima delle due semifinali, dominata proprio da Moioli. Sofia Groblechner invece, eliminata nei quarti di finale, ha chiuso al 14° posto. Italia in ombra invece nella prova maschile: con Luca Abbati, Michele Godino, Tommaso Leoni e Lorenzo Sommariva subito fuori agli ottavi, solo Omar Visintin ha superato il primo scoglio salvo poi fermarsi subito ai quarti di finale chiudendo diciottesimo. La vittoria è andata all’austriaco Alessandro Haemmerle davanti all’australiano Adam Lambert e al canadese Eliot Grondin.