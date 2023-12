Real Madrid, Ancelotti: “Vogliamo finire bene l’anno. Futuro? Ci sarà tempo per pensarci”

Sfida contro il Villarreal per il Real Madrid di Carlo Ancelotti questo fine settimana. “Siamo vicini al Natale, vogliamo finire bene questo tratto di stagione. Siamo molto motivati e finora abbiamo fatto bene, quindi vogliamo continuare in questo modo”, ha dichiarato il tecnico italiano alla vigilia. Tra i dubbi, quello sul portiere, con Lunin e Arrizabalaga a caccia di una maglia da titolare: “Voglio che lo sappiano prima dalla mia bocca che dalla stampa. È deciso chi parerà, ma mi fanno dubitare perché stanno entrambi molto bene”.

Ancelotti traccia poi un bilancio su questa prima parte di stagione: “Abbiamo gestito molto bene questa prima parte di stagione. Ho fiducia in ciò che verrà. Un allenatore deve guardare ciò che deve fare, non ciò che ha fatto”. Ma ovviamente non poteva mancare la domanda sul futuro: “Rinnovo? Sono ancora l’allenatore e questa è la cosa più importante. C’è tempo per pensarci, quello che voglio è vincere queste due partite e avere un Natale tranquillo”.