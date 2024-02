Sci alpino, Coppa del mondo maschile: 13 convocati azzurri per gigante e slalom di Bansko

La Coppa del Mondo di sci alpino sbarca in Bulgaria, per l’ottava volta nella storia, e a Bansko tornano le gare maschili dopo l’ultima volta nel 2021. Sono 13 gli azzurri al via nel weekend che proporrà un gigante al sabato e uno slalom alla domenica, ecco allora di seguito gli atleti delle porte strette scelti dal dt azzurro Max Carca: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci, Hannes Zingerle, Stefano Gross, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Corrado Barbera, Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer, Matteo Bendotti e Stefano Pizzato, gli ultimi due debuttanti assoluti.