Lega Pro, approvato il progetto di riforma sul calcio giovanile presentato da Zola

Nella mattinata di martedì 6 febbraio si è tenuto il Consiglio Direttivo della Lega Pro. Uno dei temi all’ordine del giorno è stata l’approvazione del progetto di riforma sul calcio giovanile presentato dal vicepresidente Gianfranco Zola. Sempre a proposito di calcio giovanile, si è svolto un tavolo di lavoro al quale hanno partecipato i 60 club di Serie C e il presidente Figc Gabriele Gravina.

Il presidente Matteo Marani ha poi fatto un bilancio del primo anno di presidenza, sottolineando come siano stati raggiunti obiettivi significativi come l’aumento dei partner con un title sponsor per la Serie C, l’aumento del pubblico negli stadi con un +40% rispetto alla precedente stagione ed una previsione di oltre tre milioni di spettatori a fine campionato, insieme a un aumento continuo negli ascolti tv. Si è poi discusso del progetto Var nei Play off e Play out 2023/24, e infine, è stato presentato il progetto di Calcio Servizi che, grazie ad un nuovo portale ed a corsi specifici, aiuterà i club nella formazione dei dirigenti e nella soluzione di determinate problematiche.