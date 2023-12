Sci alpino, Coppa del Mondo Lienz 2023: le convocate azzurre per gigante e slalom

Le convocate dell’Italia dello sci alpino femminile per il doppio appuntamento di Lienz, tappa della Coppa del Mondo 2023/2024. Consueto appuntamento di fine anno sulle nevi austriache, dove giovedì 28 dicembre andrà in scena il quinto gigante della stagione seguito il giorno dopo dal quinto slalom. Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta tv sia da Eurosport che da RaiSport, con la possibilità della diretta streaming su Sky Go, RaiPlay e Discovery+. Per il gigante del 28 dicembre l’Italia sarà rappresentata da Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Lara Della Mea, Laura Pirovano, Asja Zenere ed Elisa Platino. Nello slalom del 29 dicembre invece spazio a Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Anita Gulli, Lucrezia Lorenzi, Vera Tschurtschenthaler e anche Federica Brignone, per la quale quindi ci sarà il doppio impegno.

A Lienz l’Italsci femminile vanta un totale di dieci podi in Coppa del Mondo, tra cui tre vittorie. Brignone si è imposta in gigante nel 2017, mentre nell’ormai lontano 2007 fu addirittura doppietta con Denise Karbon vittoriosa in gigante e Chiara Costazza in slalom. Brignone vanta anche un secondo posto nel 2011, sempre tra le porte larghe, mentre il podio più recente è il secondo posto di Marta Bassino nel 2019, sempre ovviamente in gigante.