Formula 1 2024, annuncio Williams e Sauber: il 5 febbraio la presentazione delle nuove monoposto

Il calendario delle presentazioni delle nuove monoposto per la stagione 2024 di Formula 1 va pian piano prendendo forma. Williams e Sauber hanno infatti annunciato che sveleranno al pubblico le loro vetture il prossimo 5 febbraio, qualche giorno prima rispetto a Ferrari che invece ha fissato l’appuntamento per il 13 febbraio. Nessuna novità per quanto riguarda i piloti, con Sauber che dopo aver perso il supporto di Alfa Romeo ha comunque confermato Bottas e Zhou e Williams che continuerà a sua volta nella linea della continuità con Sargeant e Albon.

Non mancheranno però le novità sulle vetture, visto che entrambe le scuderie vogliono riscattare un 2023 avaro di soddisfazioni. Soprattutto Sauber, che nei prossimi giorni dovrebbe anche aggiornare il proprio nome in funzione di nuovi sponsor, cercherà riscatto dopo una stagione molto complicata chiusa al nono e penultimo posto del Mondiale costruttori.