Manchester United, ten Hag: “Partenza di Ronaldo? Ho sempre dormito bene”

Nella conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Manchester United, Erik ten Hag è tornato a parlare dell’addio ai Red Devils di Cristiano Ronaldo, che a dicembre ha lasciato la Premier League per accasarsi in Arabia Saudita, non prima di aver apertamente e bruscamente discusso con lo stesso ten Hag. “Avevo le mie ragioni per prendere quella decisione su Cristiano – ha spiegato l’ex allenatore dell’Ajax –, e conoscevo benissimo anche le conseguenze. Certo, sapevo che avremmo potuto perdere qualche partita, che nel calcio è sempre possibile, ma non me ne sono preoccupato. Ho dormito bene anche in quelle notti, non ci ho perso il sonno”.