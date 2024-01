Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel: sei azzurri convocati per lo slalom

Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Corrado Barbera. Sono loro i sei azzurri convocati dal dt Max Carca per lo slalom di domenica sulla Ganselrn di Kitzbuehel. La prima manche è prevista per le 10.30, mentre la seconda partirà alle 13.30. C’è voglia di far bene in casa azzurra dopo l’impegno in Svizzera a Wengen. L’ultima vittoria italiana tra i pali stretti sulla Ganslern risale al 2012, quando ad imporsi fu Cristian Deville.