Mali, Bissouma ha la malaria. Contagiato anche Diarra

Problemi dal ritiro del Mali in Costa d’Avorio in vista dei prossimi impegni di Coppa d’Africa. Come rivela il giornalista Micky Jnr su X, il centrocampista del Tottenham, Yves Bissouma è risultato positivo alla malaria. Nella partita d’esordio della competizione (2-0 contro il Sudafrica) Bissouma era stato sostituito al 58′ da Lassana Coulibaly. Stando a quel che riporta Goal, anche Lassana Diarra è risultato positivo. Secondo i media locali, entrambi dovrebbero riuscire a recuperare in tempo in vista delle prossime partite: la loro Coppa d’Africa quindi non è finita. Il Mali tornerà a giocare sabato 20 gennaio contro la Tunisia.