Sci alpino, Coppa del Mondo femminile: via libera della Fis alle gare di Crans-Montana

Arriva il semaforo verde della Fis alle gare di coppa del mondo femminile di Crans-Montana. Questa mattina ha avuto luogo il controllo, con successivo via libera, dei delegati FIS sul Mont Lachaux, dove venerdì 16 e sabato 17 febbraio sono in programma due discese, seguite domenica 18 da un super-g. Condizioni buone quindi, in una delle piste preferite di Sofia Goggia, che a Crans-Montana ha trionfato quattro volte in discesa, l’ultima nel 2023 quando anticipò Federica Brignone.