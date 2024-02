Udinese-Monza, protesta ultras bianconeri: restano fuori e vedono la partita dagli smartphone

Protesta dei tifosi dell’Udinese per la sfida contro il Monza in cui, lo ricordiamo, a parziale riforma della prima decisione del giudice sportivo (una partita a porte chiuse) il club friulano sconta la prima di due sfide consecutive con la curva nord chiusa. Ma gli ultras non ci stanno e si sono radunati sotto lo stesso settore: c’è chi ha comprato un biglietto in un altro settore dello stadio, al contempo invece sono molti gli ultras bianconeri che hanno deciso di protestare restando al di fuori dello stadio e vedendo le partite con gli smartphone, ritenendo la sanzione della Corte Sportiva d’Appello troppo pesante. Inoltre, nessun tifoso brianzolo ha potuto raggiungere lo stadio a causa del tira e molla che non ha consentito di organizzare la trasferta per tempo.