Sci alpino, Coppa del Mondo femminile: al via i lavori sulla pista Olympia di Cortina

di Mattia Zucchiatti 5

Nella mattinata di oggi, mercoledì 10 gennaio, sono iniziati i lavori di preparazione della pista Olympia delle Tofane, a Cortina D’Ampezzo, in vista dell’appuntamento di Coppa del Mondo femminile di sci, con due discese e un SuperG in programma dal 26 al 28 gennaio prossimi. A coordinare i lavori di preparazione è il direttore di gara, Matteo Gobbo: “Il primo step – afferma – è il posizionamento delle reti A. Nei prossimi giorni procederemo alla sistemazione delle altre protezioni e di tutto ciò che è necessario per garantire la massima sicurezza delle atlete, sia in prova sia naturalmente in gara. Da lunedì 15 gennaio, a lavorare con il nostro gruppo il personale delle Truppe Alpine dell’Esercito, con il quale collaboriamo in maniera importante da parecchio tempo”. Venerdì 13 gennaio è prevista l’ispezione della Fis. Dopo la pausa per le festività natalizie, sono ripresi intanto anche i lavori di allestimento della finish area di Rumerlo che in questo 2024 si presenta rinnovata.