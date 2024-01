Atalanta, Coppa Italia: i convocati di Gasperini per la sfida con il Milan

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha convocato 23 calciatori per la sfida di questa sera in casa del Milan, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Questa la lista in ordine alfabetico: Adopo, Bakker, Carnesecchi, De Ketelaere, De Roon, Djimsiti, Ederson, Hien, Holm, Kolasinac, Koopmeiners, Miranchuk, Muriel, Musso, Palomino, Pasalic, Rossi, Ruggeri, Scalvini, Scamacca, Toloi, Zappacosta, Zortea