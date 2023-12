Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo gigante Tremblant

Federica Brignone vince il Gigante femminile a Mount-Tremblant, in Canada, valido per la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023/2024. Tracciato più impegnativo della prima manche, con molte sconnessioni soprattutto all’altezza delle prime porte e un dosso che ha reso difficilissima la vita delle sciatrici nel primo settore. L’azzurra diventa l’atleta più anziana a vincere una gara di Coppa del Mondo a 33 anni e 4 mesi. Prima vittoria in Canada, successo numero 22, com Sofia Goggia, e podio numero 58 per Brignone, che si mette dietro Vlhova e Shiffrin. Ai piedi del podio Hector, subito davanti a Gut, che manca il tris di giganti in questa stagione. Buona giornata per i colori azzurri con Marta Bassino sesta in 2:15.99 e Goggia settima e in costante miglioramento in discipline più lente in 2:16.57. 18ª Roberta Melesi, che perde quattro posizioni rispetto all’ottima manche di oggi pomeriggio.

Mikaela Shiffrin USA 410 Petra Vlhova SVK 346 Sara Hector SWE 274 Lara Gut SUI 245 Federica Brignone ITA 220 Lena Duerr GER 190 Katharina Liensberger AUT 139 Zrinka Ljutic CRO 137 Wendy Holdener SUI 135 Alice Robinson NZL 131

LE ALTRE ITALIANE

17. Marta Bassino ITA 85

18. Sofia Goggia ITA 80

28. Marta Rossetti ITA 45

34. Martina Peterlini ITA 36

43. Lara Della Mea ITA 21

62. Asja Zenere ITA 3