LIVE – Gigante femminile Tremblant 2023: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del gigante femminile di Tremblant 2023, gara d’apertura della quinta tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Otto le azzurre al cancelletto di partenza sulla neve canadese: Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Elisa Platino, Beatrice Sola e Asja Zenere. Il contingente tricolore va alla caccia del secondo podio della stagione dopo la piazza d’onore conquistata dalla stessa Brignone nel gigante inaugurale di Soelden, in Austria.

La più accreditata per la vittoria finale è la svizzera Lara Gut-Behrami, che si trova al comando della classifica di specialità grazie ai due successi ottenuti in questo fenomenale avvio di stagione. Da monitorare attentamente anche la statunitense Mikaela Shiffrin, la neozelandese Alice Robinson, la svedese Sara Hector, la slovacca Petra Vlhova e la padrona di casa Valerie Grenier, desiderosa di levarsi un’importante soddisfazione di fronte al pubblico amico. Sportface.it terrà compagnia ai propri lettori con aggiornamenti in tempo reale. La prima manche scatterà alle ore 17.00 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 20.15. In entrambi i casi gli orari in questione sono quelli italiani.

