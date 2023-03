Sci alpino, Coppa del Mondo Are 2023: sei le azzurre nel gigante femminile

Sono sei le azzurre che prenderanno parte al gigante femminile di Coppa del mondo sulla pista di Are in Svezia, in quella che è l’ottava prova stagionale fra le porte larghe, in programma venerdì 10 marzo. La prima manche è fissata alle ore 10.00, mentre la seconda manche è in programma alle 13 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport. Occhi puntati quindi su Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Asja Zenere ed Elisa Platino. La classifia di specialità vede al comando Mikaela Shiffrin con 600 punti davanti a Lara Gut con 482 e alla stessa Bassino con 451, che dovrà difendere il podio virtuale da Petra Vlhova, quarta a quota 436, mentre Brignone è quinta con 396 punti.