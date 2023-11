Sci alpino, Coppa del Mondo 2023/2024: sette azzurri convocati per lo slalom maschile di Gurgl

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino prova a prendere finalmente il via dopo la cancellazione del gigante di Solden e delle due discese di Zermatt/Cervinia. Questo fine settimana. sabato 18 novembre a partire dalle 10:45 con la prima manche, è in programma il primo slalom della stagione, sulla pista austriaca di Gurgl. Sono sette i convocati azzurri dal direttore tecnico azzurro Max Carca per la gara, che proverà a rimpere un digiuno ormai lungo da tempo. L’ultimo podio in specialità risale infatti al 16 gennaio 2022, quando Giuliano Razzoli riuscì ad ottenere la terza posizione a Wengen. In gara avremo Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Matteo Canins. Il team ha completato la preparazione sulle nevi della Svezia, raggiunto da Sala che sta recuperando dopo l’infortunio al piatto mediale patito durante il raduno in Argentina.