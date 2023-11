Bayern Monaco, ingaggiato il baby Irankunda

Il Bayern Monaco si dimostra attento sempre al mercato dei giovani nel mondo. Il club bavarese ha chiuso per l’arrivo del baby Nestory Irankunda, considerato l’astro nascente del calcio australiano, dal club dell’Adelaide United. ù

Il Bayern Monaco ha voluto accelerare sin da subito per il gioiellino del calcio africano. Il giovane attaccante passerà al Bayern dal luglio prossimo, come parte di un contratto a lungo termine i cui termini non sono stati diffusi. Di lui ha parlato Jochen Sauer, responsabile del settore giovanile del club tedesco: “E’ un’ala estremamente veloce, un buon dribblatore e ha un gran fiuto del gol. Siamo convinti del suo potenziale e crediamo che qui raggiungerà nuovi livelli“.