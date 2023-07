Sci alpino, Coppa del Mondo 2023/2024: Lake Louise rinuncia, stagione maschile con due gare in meno

La FIS ha annunciato che la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino maschile non vedrà in programma le gare inizialmente previste sulle piste canadesi di Lake Louise. La federsci locale infatti ha affermato tramite le parole della presidente Therese Brisson: “Sfortunatamente i modelli economici sono cambiati negli ultimi anni. Stiamo lavorando per trovare soluzioni e ottenere progressi che sicuramente non arriveranno nella prossima annata, la nostra attenzione è già rivolta al 2024/25”.

Solo un arrivederci quindi, ma in ogni caso le gare cancellate (discesa e supergigante previsti il 25 e il 26 novembre) non saranno recuperate. La trasferta nordamericana sarà quindi rappresentata solo dall’appuntamento di Beaver Creek, con due discese e un supergigante dall’1 al 3 dicembre. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile quindi sarà composta da 44 eventi, suddivisi fra 11 discese, 8 supergiganti, 11 giganti, 13 slalom e 1 combinata a squadre. A livello femminile invece la Coppa del Mondo 2023/2024 gareggerà a Mont Tremblant nel Quebec, con due giganti in programma il 2 e il 3 dicembre.