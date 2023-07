Tour de France 2023, classifiche aggiornate dopo quindicesima tappa: Vingegaard resta in giallo

Le classifiche del Tour de France 2023 aggiornate dopo la quindicesima tappa, frazione di 179 km da Les Gets a Saint Gervais Mont Blanc. Jonas Vingegaard viene attaccato nel finale da Tadej Pogacar, ma tiene e non si fa staccare, conservando così la maglia gialla con margine di 10″ invariato. Ecco di seguito le classifiche aggiornate, sia quella per la maglia gialla del leader della generale che quelle per la maglia a pois degli scalatori, verde della graduatoria a punti e bianca dedicata ai giovani.

ORDINE DI ARRIVO 15^ TAPPA

MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE)

Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) 62h34’17” Tadej Pogacar (UAE EMIRATES) +10″ Carlos Rodriguez Cano (BAHARAIN VICTORIOUS) +5’21” Adam Yates (UAE EMIRATES) +5’40” Jai Hindley (BORA-HANSGROHE) +6’38” Sepp Kuss (JUMBO-VISMA) +9’16” Pello Bilbao (BAHARAIN VICTORIOUS) +10’11” Simon Yates (TEAM JAYCO ALULA) +10’48” David Gaudu (GROUPAMA) +14’07” Guillaume Martin (ARKEA-SAMSIC) +14’18”

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

Jasper Philipsen (ALPECIN DECEUNINCK) 323 pt Mads Pedersen (LIDL-TREK) 179pt Bryan Coquard (COFIDIS) 178pt

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA SCALATORI)

Giulio Ciccone (LIDL-TREK) 58pt Nielsson Powless (EF EDUCATION EASYPOST) 58pt Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) 54pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA GIOVANI)