Sci alpino, Coppa del Mondo 2023/2024: Goggia a caccia del 4° successo a Cortina. Nove le azzurre convocate

L’Olympia delle Tofane si prende il palcoscenico questo fine settimana per il triplo appuntamento con la velocità dello sci alpino di Coppa del Mondo femminile. Si parte venerdì 26 alle ore 11:00 e sabato 27 gennaio alle 10:30 con due discese libere, poi domenica 28, sempre alle 10:30 il programma delle gare si conclude con un supergigante.

L’attesa è ovviamente tutta per Sofia Goggia, qui in grado di trionfare già tre volte e reduce dalla doppietta 2022-2023 dopo il primo successo del 2018. Sono in totale undici le vittorie azzurre a Cortina: oltre alla bergamasca, cinque volte è andata a segno Isolde Kostner (1996, 1997, 1998 e 2001 in discesa e 1997 in supergigante) e una a testa Daniela Merighetti (discesa nel 2012), Elena Fanchini (discesa nel 2015) ed Elena Curtoni in discesa nel 2022).

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato nove azzurre per questa ‘tre giorni’ imperdibile in quel di Cortina. Oltre alle due punte di diamante Sofia Goggia e Federica Brignone saranno al via anche Roberta Melesi, Marta Bassino, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Teresa Runggaldier e Monica Zanoner.