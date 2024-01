Barcellona, Xavi smorza le polemiche: “Sono per la pace, rispetto le opinioni”

“Le critiche da Madrid? Ho sempre rispettato il Real. Non sono per la guerra, sono per la pace. Rispetto al massimo le opinioni, i video, anche i meme. E la prendo bene”. Lo ha detto il tecnico del Barcellona, Xavi in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Athletic Bilbao in Copa del Rey, riferendosi ad un video su di lui di Real Madrid TV. Un modo per stemperare una tensione che è alle stelle dopo le polemiche per l’arbitraggio di Real Madrid-Almeria: “Non voglio alimentarle. Ora è il momento di parlare di calcio. La notizia è a Madrid”, aggiunge il tecnico blaugrana che vuole concentrarsi esclusivamente sulla partita di domani. “Cancelo e Christensen stanno bene e sicuramente entrambi avranno tanti minuti a disposizione. Si sentono bene. Joao ora non ha quasi più alcun fastidio. Andreas aveva molto fastidio al tendine d’Achille, ma ora sta bene”, le parole di Xavi.