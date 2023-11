Sci alpino, Coppa del Mondo 2023/2024: discesa Zermatt-Cervinia cancellata a causa di una fitta nevicata

Le proibitive condizioni meteo continuano a rinviare l’inizio della Coppa del Mondo maschile 2023/2024 di sci alpino. Dopo la cancellazione del gigante di Solden arrivato nel corso della prima manche un paio di settimane fa, neanche quest’oggi si riuscirà a gareggiare. A partire dalle 11:30 era in programma il primo evento transfrontaliero della storia della Coppa, la discesa di Zermatt-Cervinia, ma un’importante nevicata scesa nella notte ha costretto gli organizzatori a cancellare la gara. Una settimana da incubo per i fenomeni della velocità, che nelle giornate di giovedì e venerdì avevano visto cancellate anche due delle tre prove cronometrate. A questo punto non resta che sperare nella disputa dell’altra discesa in programma domenica mattina, ma le previsioni meteo anche in questo caso non promettono nulla di buono.