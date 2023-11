NBA 2023/2024, LeBron trascina i Lakers al successo sui Suns. Ancora un ko per i Clippers di Harden

Nove le partite in programma nella nottata NBA, tutte valide – come ogni martedì e venerdì dell’intero mese di novembre – anche per l’In-Season Tournament che assegnerà la prima NBA Cup della storia a Las Vegas tra poche settimane.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Per ora non sembra funzionare granché bene il progetto James Harden in quel di Los Angeles. I Clippers vanno sotto anche di 30 punti e ne subiscono 144 in totale dai Dallas Mavericks, incassando così la terza sconfitta di fila dal momento della trade. Doncic ne mette 44, aiutato anche da Irving e Hardaway. Sorride invece l’altra metà di LA, con i Lakers che tornano alla vittoria e ottengono il primo successo esterno della stagione. A Phoenix finsice 119-122 contro i Suns grazie al solito LeBron da 32 punti, 11 rimbalzi e 6 assist. I 38 punti di Durant invece non bastano ai padroni di casa che hanno dovuto fare ancora a meno di Booker.

A Est facili successi delle prime due della classifica, con i 76ers che vincono 106-114 a Detroit e i Celtics che si sbarazzano per 121-107 dei Brooklyn Nets. Vittoria anche per gli Hornets che in trasferta si impongono 117-124 sugli Wizards anche grazie ad una clamorosa doppia doppia da 21 punti e 24 rimbalzi di Mark Williams.

Prosegue il bel momento degli Houston Rockets che superano in casa 104-101 i New Orleans Pelicans, così come quello dei Timberwolves, vincenti 110-117 a San Antonio nonostante i 29 punti messi a referto da Wembanyama. Senza fine la crisi dei Grizzlies, sconfitti 121-127 dagli Utah Jazz con Fontecchio ancora nelle rotazioni: 12′ per lui con due triple messe a segno per 6 punti totali. Infine, bel successo dei Sacramento Kings per 105-98 sugli Oklahoma City Thunder grazie alla tripla doppia di Sabonis da 17 punti, 13 rimbalzi e 13 assist.