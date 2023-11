Sci alpino: classifica Coppa del mondo femminile 2023/2024 aggiornata dopo lo slalom di Killington

Continua il cammino della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023/2024. Dopo lo slalom femminile di Killington vinto dalla padrona di casa Mikaela Shiffrin, si muove la classifica in vetta. Ecco tutti i cambiamenti dopo l’appuntamento odierno in terra statunitense, con l’ottima prestazione di Marta Rossetti che ha chiuso in quinta posizione. Di seguito ecco come cambia la classifica.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Mikaela Shiffrin USA 350 Petra Vlhova SVK 266 Sara Hector SWE 224 Lara Gut SUI 200 Lena Duerr GER 190 Wendy Holdener SUI 131 Katharina Liensberger AUT 124 Federica Brignone ITA 120 Zrinka Ljutic CRO 119 Alice Robinson NZL 109

CLASSIFICA SPECIALITA’ SLALOM