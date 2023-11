Basket, Serie A1 2023/2024: Brescia distrugge Varese e si riporta in testa alla classifica

Brescia batte Varese 116-73 nella partita valida per la 9^ giornata di LBA e, in virtù della sconfitta della Virtus Bologna a Brindisi, si riporta al primo posto in classifica (con lo stesso record delle V nere). Partita da incorniciare per Brescia che prende immediatamente il largo ampliando il vantaggio di minuto in minuto per tutta la durata della gara. Prestazione encomiabile da parte di tutta la squadra, ed in particolare di Miro Bilan autore di una prestazione da oltre venti punti.

Brescia che domina sin da subito. Dopo 3′ minuti in equilibrio, dal 9-7 per i padroni di casa, Brescia firma un parzialone da 22-4 che permette alla squadra di casa di concludere i primi 10′ sul +22, 33-11.

La prima metà di secondo periodo è ancora un monologo Brescia che arriva fino al massimo vantaggio sul +33 scavallando, dopo un quarto e mezzo di gioco, i 50 punti segnati. Nella seconda metà di quarto Varese riesce ad avere una migliore costanza offensiva, tuttavia Brescia non perde smalto in attacco e conclude il primo tempo in vantaggio di oltre 30 punti.

Il terzo quarto per i biancoblu è una passerella. Bilan domina e raggiunge i venti punti personali portando Brescia a toccare il +40 e Brescia vince un’altro parziale in doppia cifra. Gli ultimi 10′ sono praticamente una partita di allenamento con i padroni di casa che sfondano la tripla cifra (100 punti) ed arrivano addirittura a toccare i 50 punti di vantaggio.