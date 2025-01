Mikaela Shiffrin torna a gareggiare. Nel programma della NBC (National Broadcasting Company) Today, la cinque volte vincitrice della Coppa del Mondo di sci alpino (2017, 2018, 2019, 2022, 2023) ha annunciato che sarà presente a Courchevel il 30 gennaio per lo slalom in notturna. Shiffrin ha affermato di non sentirsi ancora al 100%, dopo il brutto infortunio di cui è stata vittima nel gigante Killington lo scorso novembre, ma di non avere più dolori all’addome. “Penso che il prossimo passo sia il ritorno alle gare. La mia totale riabilitazione non è finita, ma sento di essere in grado di poter competere in Coppa del Mondo. Credo che mi porterò dietro qualche dolorino fino a fine stagione, ma non è nulla di insopportabile. Sto recuperando la muscolatura persa e mi sento bene fisicamente”, le sue dichiarazioni. Inoltre la 29enne di Vail oggi ha pubblicato un video sui social nel quale si allenava in palestra e in pista. Al termine del video un’istantanea con su scritto “Courchevel 30 gennaio, ci vediamo presto”.

L’infortunio a Killington

Mikaela Shiffrin è caduta nel gigante di Killington mentre inseguiva la centesima vittoria in Coppa del Mondo. La statunitense è scivolata in un tratto ad alta velocità è finita con lo sci sinistro contro la base di un palo, in una classica inforcata con lo sci che si è subito staccato. E’ stata così catapultata in avanti con una mezza capriola finendo nelle reti mentre l’altro sci non si è staccato. Dalle prime immagini è sembrato che la gamba dell’americana non abbia subito torsioni particolari. Subito sono arrivati i soccorsi medici con Mikaela sdraiata sotto la rete per un controllo preliminare. Dopo qualche minuto è arrivata anche una slitta per portarla a valle e consegnarla poi a visite più accurate. Esami che hanno evidenziato una forte lacerazione sul fianco che le ha perforato la pelle con una ferita che poteva anche avere conseguenze peggiori. “Sono stata fortunata, il taglio era a un millimetro dal colon. Il drenaggio non ha funzionato e così si è optato per l’intervento”, aveva detto sui social Shiffrin una settimana dopo la caduta.

La classifica generale femminile

La classifica generale è un obiettivo praticamente irraggiungibile per Shiffrin, che occupa il 16° posto con 245 punti. Sono quasi 400 i punti in meno della capolista Federica Brignone, che sta dimostrando grande costanza negli ultimi mesi al netto di qualche sporadica uscita. Non molla la presa Lara Gut-Behrami, seconda a poco più di 50 punti da Brignone.

(aggiornata dopo Super-G Cortina)

Federica Brignone (Ita) 639 Lara Gut-Behrami (Sui) 584 Camille Rast (Sui) 562 Sara Hector (Swe) 507 Zrinka Ljutic (Cro) 501 Sofia Goggia (Ita) 421 Wendy Holdener (Sui) 412 Lara Colturi (Alb) 368 Alice Robinson (Nzl) 366 Cornelia Huetter (Aut) 363

16. Mikaela Shiffrin (Usa) 245

23. Laura Pirovano (Ita) 189

25. Marta Bassino (Ita) 169

27. Elena Curtoni (Ita) 168

48. Roberta Melesi (Ita) 78

61. Martina Peterlini (Ita) 44

63. Asja Zenere (Ita) 38

66. Lara Della Mea (Ita) 32

70. Giorgia Collomb (Ita) 27

82. Ilaria Ghisalberti (Ita) 18

93. Nicole Delago (Ita) 11

96. Beatrice Sola (Ita) 10

102. Vicky Bernardi (Ita) 7

106. Nadia Delago (Ita) 6

109. Sara Thaler (Ita) 1

Le prossime tappe di Coppa del Mondo

30 gennaio, Courchevel (Francia): uno slalom femminile in notturna

22-23 febbraio, Sestriere (Italia): uno slalom ed un gigante femminili

26 febbraio-2 marzo, Kvitfjell (Norvegia): due discese ed un super-G femminili

8-9 marzo, Are (Svezia): un gigante ed uno slalom femminili

12-15 marzo, La Thuile (Italia): una discesa ed un super-G femminili

20-27 marzo, Sun Valley (Usa): due discese, due slalom, due giganti e due super-G (uno per genere)