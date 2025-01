Anche quest’anno torna l’iniziativa “Bring a Friend”, ideata per rendere ancora più coinvolgente e divertente la partecipazione alla Wings for Life World Run, il più grande evento benefico di corsa al mondo. L’edizione 2025 si svolgerà, come sempre in contemporanea mondiale, domenica 4 maggio dalle ore 13 in Italia (le 11:00 UTC – Tempo Coordinato Universale) e l’intero ricavato andrà a supporto della ricerca scientifica sulle lesioni al midollo spinale.

Dal 24 al 31 gennaio (inizio e termine alle ore 11:00 UTC), chiunque si iscriverà sul sito www.wingsforlifeworldrun.com riceverà in aggiunta un altro voucher per un’iscrizione gratuita da condividere con una persona amica, grazie al supporto di Philips Headphones, global supporter dell’iniziativa.

Il motto dell’attivazione è chiaro: “It’s more fun with a friend!”. Per una settimana, gli iscritti avranno quindi l’opportunità unica di raddoppiare la gioia della corsa, invitando un partner, un familiare o un collega a condividere questa straordinaria esperienza nel segno della solidarietà. L’offerta è valida per tutte le App Run a livello globale.

Partecipare alla Wings for Life World Run è semplice: basta scaricare sul proprio smartphone l’omonima App e alla data e ora prestabilite unirsi alla corsa globale, inseguiti da una Virtual Catcher Car e accompagnati e incoraggiati dalle voci di personaggi noti. Nelle ultime edizioni hanno prestato le loro voci all’evento Gigi Datome con Giulia Lamarca, Lisa Migliorini con Massimo Caputi e Gianluca Gazzoli con Marco Aurelio Fontana. Attraverso l’App si può decidere di correre da soli, lungo il proprio percorso preferito, oppure partecipando ad una delle App Run organizzate in tutta Italia.

LE APP RUN A MILANO E RAVENNA

Quest’anno, le App Run ad oggi già confermate in Italia sono previste a Milano e Ravenna:

Milano – City Life : dopo il successo dello scorso anno al MIND- Milano Innovation District, la corsa si sposta nel cuore di una delle aree più moderne e dinamiche della città.

: dopo il successo dello scorso anno al MIND- Milano Innovation District, la corsa si sposta nel cuore di una delle aree più moderne e dinamiche della città. Ravenna – Darsena e Parco Teodorico: una cornice affascinante, dove natura e storia si incontrano, per un evento imperdibile.