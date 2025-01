Grande attesa a Boston per l’esordio stagionale di Marcell Jacobs. Domenica 2 febbraio inizia infatti il 2025 in pista dell’azzurro, oro olimpico a Tokyo 2020 sui 100 metri e con la 4×100. In Massachusetts ci sarà un doppio impegno per la punta dello sprint italiano che dovrà scendere in pista alle 22:12 italiane per la batteria e poi nell’eventuale finale alle 23:54. La diretta tv dell’evento è prevista su Sky Sport Arena a partire dalle 22 e fino alle 24, oltre che in streaming su Sky Go e Now. Jacobs dovrà subito vedersela con l’oro olimpico e mondiale Noah Lyles, che lo scorso weekend ha esordito firmando un doppio 6″62 in quel di Gainesville. Attesi al via anche l’altro statunitense Trayvon Bromell e il britannico Zharnel Hughes, per un test che si preannuncia subito decisamente probante e meritevole di attenzione. A confermare la presenza nella terza tappa Gold del World Indoor Tour è stato lo stesso Jacobs su Instagram: “Boston, I’m coming! Manca pochissimo al debutto stagionale indoor. Sono pronto a dare il massimo e cominciare quest’anno al meglio!”, ha scritto l’azzurro che sarà uno dei tre top-10 di sempre sulla distanza: il personale di Jacobs infatti è il 6″41 della finale vinta ai Mondiali indoor di Belgrado 2022 ma ci sono anche il 6″42 di Bromell nel 2023 e il 6″43 di Lyles nel 2024. Il tutto senza trascurare il 6″45 corso all’aperto da Hughes nel 2023.

Il meeting di Boston vede tra le iscritte anche la primatista italiana outdoor dei 1500 Sintayehu Vissa (Atl. Brugnera Friulintagli) nei 3000 metri che vedono al via anche l’australiana Jessica Hull. Tra i momenti clou della giornata spiccano le gare degli ostacoli, che vedono la presenza dei due primatisti mondiali Grant Holloway e Devynne Charlton. Molto interessante anche l’appuntamento sulla distanza dei 300 metri, dove sono attesi la campionessa olimpica dei 100 femminili Julien Alfred e l’oro maschile di Parigi 2024 sui 400 ostacoli Rai Benjamin. Ostacoli stellari con i primatisti del mondo Grant Holloway (Usa) e Devynne Charlton (Bahamas).

Silver Indoor Tour, Stecchi a Miramas con Ceccarelli

Inizia invece venerdì sera l’appuntamento Silver di Miramas, con Claudio Stecchi che inizia la sua stagione nel salto con l’asta dal meeting francese. L’esponente delle Fiamme Gialle dovrà vedersela con il padrone di casa Valentin Lavillenie e con gli statunitensi Olen Tray Oates e Daniel Keaton. In chiave azzurra è previsto anche la presenza nei 60 metri del campione europeo indoor Samuele Ceccarelli, che dopo il forfait di Belgrado dovrebbe misurarsi in batteria e in finale con il francese Jimmy Vicaut, l’ivoriano Arthur Cissé e Rikkoi Brathwaite delle Isole Vergini Britanniche. Per quanto riguarda il mezzofondo, Giulia Aprile è attesa nei 3000 metri insieme a Micol Majori mentre Mohad Abdikadar dovrebbe essere al via dei 1500. Nell’alto femminile invece ecco Asia Tavernini, con Simone Barontini che invece rinuncia alla sua prevista presenza sugli 800 metri. In Germania, nel meeting di Erfurt, sarà invece della partita Gloria Hooper per i 60 femminili. Sabato a Gand (Belgio) è attesa Alessandra Bonora nei 400 metri, rinuncia invece Edoardo Scotti.

Asta femminile, Molinarolo e Bruni in Francia

A Val-de-Reuil altro appuntamento Silver con Elisa Molinarolo e Roberta Bruni, che quest’anno vantano per ora rispettivamente 4,60 e 4,56 nell’asta femminile. Nel miglio tocca alla neo-primatista italiana dei 1500 Marta Zenoni (Luiss) con Ludovica Cavalli (Bracco Atletica) e Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco), nei 3000 è la prima dell’anno per Federico Riva (Fiamme Gialle). Dopo il personale di 8.00 in Lussemburgo, cerca conferme Giada Carmassi (Esercito) nei 60hs: al via anche Veronica Besana (Fiamme Gialle), la stella è la polacca Pia Skrzyszowska. Iscritta nell’alto Asia Tavernini (Fiamme Oro).