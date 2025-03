Emma Aicher regina di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo 2024/2025. La tedesca conquista la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo nella seconda delle due discese sul tracciato norvegese. La classe 2003 nata a Sundsvall (Svezia) batte di tre centesimi la statunitense Lauren Macuga fermando il cronometro sul tempo di 1’31”69. In terza posizione c’è la vincitrice della scorsa discesa Cornelia Huetter (+0”19). Nuovamente tre azzurre ai piedi del podio. Federica Brignone 4ª a 0”33 davanti a Laura Pirovano, 5ª a 0”34, e Sofia Goggia, 6ª a 0”36. La valdostana, oro in gigante ai Mondiali di Saalbach, si è detta soddisfatta della sua prestazione: “Ho provato a fare il massimo e rispetto a ieri qualcosa mi è riuscita meglio, altro meno bene. Ma in ogni caso sono contenta di questi due giorni, ho sciato bene e sono cresciuta tantissimo in queste condizioni che non erano le mie preferite. Ancora non voglio pensare alla classifica generale”, le parole di Brignone, che guadagna altri punti in generale su Lara Gut-Behrami, oggi ottava. Meno contenta Goggia, non efficace come al solito nel piano: “Anche oggi ho disputato una buona prova, ma i centesimi ultimamente non sono troppo dalla mia parte. Mi sento carica in vista del superG, è una disciplina più tecnica e dovrei esserci”. Rammarico per Pirovano, che ha visto sfumare per pochi centesimi il primo podio in Coppa del Mondo: “Brucia. Diventerò forse più famosa per i quarti e quinti posti che non per i podi, ma sono contenta di come ho sciato. Sono molto costante e sto sciando bene e questo è importante. Sono comunque orgogliosa di quello che sto facendo”. In top ten ci sono anche la norvegese Marte Monsen (+0”49), settima con il pettorale numero 34, Corinne Suter, 9^ a 0”54, e Breezy Johnson, 10^ a 0”62. Grande prova di Nadia Delago, che si piazza 11^ a 0”66 con il miglior intertempo nel primo settore. Più indietro Nicol Delago (17^ a 0”98) ed Elena Curtoni (29^ a 1”78). Marta Bassino conclude la due giorni di Kvitfjell senza punti. L’azzurra è 34^ a 1”94. Fuori dalle prime 30 anche Vicky Bernardi (38^ a 2”28) e Asja Zenere (44^ a 3”16).

Le pagelle

Aicher (voto 10 e lode): arriva la prima vittoria in carriera per la 21enne tedesca, che ieri aveva sfiorato l’acuto terminando seconda. Mette già la prova perfetta nonostante il pettorale numero 16.

Macuga (voto 9): reagisce dopo il 15° posto di ieri e sfiora una sorprendente vittoria. Si conferma nella stagione della consacrazione.

Huetter (voto 8): è la vincitrice complessiva della due giorni Kvitfjell. Ieri primo posto e oggi terza per una doppietta di podi di estrema solidità. Supera Goggia nella classifica di specialità.

Brignone (voto 7.5): solida. Non sbaglia e riesce a fare risultati anche in discesa. Guadagna altri 18 punti in Coppa del Mondo su Gut-Behrami.

Pirovano (voto 7.5): continua a sfornare grandi prestazioni, ma manca sempre il primo podio in Coppa del Mondo. I risultati arriveranno con il tempo.

Goggia (voto 6.5): buona prova. Regge alla grande nei settori più tecnici e arriva prima dell’ultimo settore in luce verde. Perde mezzo secondo nel piano e perde sia vittoria che podio.

La top ten di giornata

1. Emma Aicher (Ger) in 1’31”69

2. Lauren Macuga (Usa) a 0”03

3. Cornelia Huetter (Aut) a 0”19

4. Federica Brignone (Ita) a 0”33

5. Laura Pirovano (Ita) a 0”34

6. Sofia Goggia (Ita) a 0”36

7. Marte Monsen (Nor) a 0”49

8. Lara Gut-Behrami (Sui) a 0”51

9. Corinne Suter (Sui) a 0”54

10. Breezy Johnson (Usa) a 0”62

11. Nadia Delago (Ita) a 0”66

17. Nicol Delago (Ita) a 0”98

29. Elena Curtoni (Ita) a 1”78

34. Marta Bassino (Ita) a 1”94

38. Vicky Bernardi (Ita) a 2”28

44. Asja Zenere (Ita) a 3”16

La classifica generale

In classifica generale Brignone sale a 1094 punti e ne guadagna 18 su Gut-Behrami, seconda a -231. Goggia al quarto posto con 711. In classifica di specialità Brignone davanti con 384 punti. Huetter (368) scavalca Goggia (350) grazie alla terza posizione di oggi.

1. Federica Brignone (Ita) 1094 punti

2. Lara Gut-Behrami (Sui) 863

3. Zrinka Ljutic (Cro) 753

4. Sofia Goggia (Ita) 711

5. Sara Hector (Swe) 666

6. Camille Rast (Sui) 662

7. Cornelia Huetter (Aut) 555

8. Alice Robinson (Nzl) 525

9. Lara Colturi (Alb) 504

10. Wendy Holdener (Sui) 466

18. Laura Pirovano (Ita) 345

24. Marta Bassino (Ita) 244

29. Elena Curtoni (Ita) 219

60. Roberta Melesi (Ita) 78

62. Lara Della Mea (Ita) 75

63. Martina Peterlini (Ita) 72

64. Nicol Delago (Ita) 70

67. Asja Zenere (Ita) 59

70. Nadia Delago (Ita) 54

84. Giorgia Collomb (Ita) 27

85. Ilaria Ghisalberti (Ita) 26

97. Marta Rossetti (Ita) 15

104. Beatrice Sola (Ita) 10

106. Vicky Bernardi (Ita) 9

116. Sara Thaler (Ita) 1