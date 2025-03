Arriva un annuncio a sorpresa che riguarda Valentino Rossi: nessuno se lo aspettava, i fan sono davvero al settimo cielo.

E anche per Valentino Rossi sono arrivati i 46 anni. Non un numero qualunque per il Dottore, ma IL numero. Quel numero che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Una carriera fatta di innumerevoli successi e record stracciati. Una carriera trascorsa in sella alla sua moto. Quella moto indistinguibile con il 46 a fare da padrone.

Non potevano mancare diversi omaggi in occasione del compleanno di The Doctor, festeggiato lo scorso 16 febbraio. Tra questi ce n’è uno che si è preso la scena. La BMW, marchio con il quale Valentino Rossi gareggia e disputa il mondiale WEC in veste di pilota ufficiale, ha celebrato il suo compleanno, creando un auto in suo nome.

Nasce la BMW M4 in onore di Valentino Rossi

La nuova BMW M4 in edizione limitata è nata proprio per omaggiare Valentino Rossi, con il diretto interessato che ha preso parte al processo di progettazione della vettura. Disponibile in due varianti (Sport e Style), l’auto è stata prodotta nello stabilimento tedesco di Dingolfing.

E quanti potevano essere gli esemplari messi in vendita? Sì, esattamente, proprio 46. Per tutti coloro che decideranno di acquistare la BMW M4 CS Edition VR46 ci sarà un’opportunità da far invidia a tutti i fan. Acquistando l’auto, infatti, si ha l’occasione di incontrare Rossi a Tavullia, con tanto di visita guidata del suo Ranch e un barbecue in compagnia del Dottore, che si intratterrà per qualche ora con i fortunati, rispondendo a tutte le curiosità.

Ma non finisce qui, perché questo è solo il premio del primo giorno. Nella giornata seguente, gli acquirenti avranno diritto a una fantastica giornata al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Lì, sarà allestita una speciale BMW M Driving Experience dove potranno testare tutti gli ultimi modelli racing del celebre marchio tedesco.

Insomma un’esperienza davvero irripetibile per tutti i fan di Valentino Rossi.