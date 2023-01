Sci alpino, Casse terzo a Wengen: “Per me un podio importante, spero di continuare su questo trend”

Si è chiusa la discesa libera di Wengen, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2023: la gara è stata vinta dal norvegese Aleksander Kilde, davanti allo svizzero Odermatt e all’azzurro Mattia Casse (3°), al secondo podio della sua carriera dopo quello ottenuto, poche settimane fa, in Val Gardena. Una gara interpretata benissimo dall’italiano e che si è rivelata positiva anche per Dominik Paris, che ha chiuso nono e si è assicurato un piazzamento nella Top 10.

“Abbiamo sempre pensato che a Wengen, per far bene, bisognava partire davanti – ha dichiarato Casse, sorridente –, ed infatti così è stato, con il numero basso ho fatto una bella gara. Ho attaccato dall’inizio alla fine, uscendo fuori dalla Kerner bene e mantenendo bene la velocità sotto, dove ieri avevo sbagliato. Oggi, al contrario, sono andato bene anche nell’ultimo pezzo. Oggi un bel podio dietro Kilde e Odermatt: per me era importante trovare feeling e continuità di sciata. Dopo il podio colto in Val Gardena, sono contento di essermi ripetuto: gennaio è cominciato bene e adesso cercherò di continuare su questo trend, con questa solidità di sciata”.

Soddisfatto anche Dominik Paris, sebbene ci sia il rammarico di non essere riuscito a salire sul podio. “Tappa positiva anche il podio sarebbe stato possibile oggi. Ho fatto un errore che ci poteva stare, non ci voleva il secondo perché nella parte centrale ero veloce. In fondo son entrato nella neve riportata e non riuscivo più a far bene. Positivo, comunque, essere nuovamente veloce. Ora so che la sicurezza sugli sci è a posto, posso spingere al limite e questo mi fa crescere tanto la fiducia. A Kitzbuhel cambierò atteggiamento, ma spero di riuscire a portare anche lì tutta questa positività”.

Matteo Marsaglia, nonostante l’11° posto e una Top 10 sfumata per poco, può sorridere per una prestazione di buon livello. “Aldilà del risultato, ho trovato quelle sensazioni che quest’anno ho fatto un po’ di fatica ad avere. Ho cambiato qualcosina nei materiali negli ultimi giorni, spero che ciò mi agevoli ancora qualche gara: oggi mi son veramente divertito. Fortunatamente c’è stato un giorno di pausa che mi ha permesso di recuperare, sono contento per la sensazione e per il risultato. Vedere Mattia in zona podio mi ha molto motivato, Paris ha disputato un’altra ottima gara, insomma il bilancio della squadra è davvero positivo”.