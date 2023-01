Premio “Costruiamo Gentilezza nello sport”, la consegna alla famiglia Astori

Il Premio Costruiamo “Gentilezza nello sport” ideato dal gruppo giornalisti sportivi della Toscana ( Ussi Toscana) e dall’Associazione Cor et Amor, è stato assegnato ad Anna Astori, madre dell’indimenticato capitano della Fiorentina. Alla famiglia di Davide Astori, al padre Renato e ai fratelli Bruno e Marco, a Firenze, è stata consegnata da Gaia Simonetti, vicesegretario Ussi Toscana, la maglia di Ambasciatrice di gentilezza per Anna Astori, simbolo del Premio Costruiamo Gentilezza.

Tale riconoscimento evidenzia le iniziative sociali che vengono create in memoria di Davide Astori. Prima di Anna Astori, il Premio è stato consegnato a Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli per il gesto di accoglienza ad una famiglia fuggita dalla guerra ed a Federica Cappelletti, moglie di Pablito per i progetti di inclusione nello sport che porta avanti con la Fondazione intitolata a Paolo Rossi.