Seconda giornata di gare femminili FIS sulla pista di Copper Mountain, negli Usa, in un fine settimana condizionato dalle due cancellazioni delle gare di Coppa del Mondo in Canada. Due i Super-G in programma, entrambi vinti dalla padrona di casa Lauren Macuga, che nella prima prova ha superato Marta Bassino per soli tre centesimi, mentre nella seconda gara sul secondo gradino del podio ci è salita Federica Brignone. Prosegue anche il ritorno alle competizioni di Lindsey Vonn: la campionessa statunitense ha chiuso in 24esima posizione il primo Super-G e in 19esima il secondo.