Sci alpino, brutto infortunio per Pinturault: rottura del crociato e stagione finita

Dopo la brutta caduta nel corso del SuperG di Wengen, che ha portato anche alla sospensione della gara per circa mezz’ora, arrivano brutte notizie per Alexis Pinturault. Il 33enne transalpino, plurimedagliato mondiale e olimpico, ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita, dunque, per il campione francese, che aveva saltato la tappa di Adelboden per la nascita della figlia. Dopo la caduta di oggi è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Interlaken e presto tornerà in Francia, dove sarà sottoposto a nuovi esami e valutazioni mediche.