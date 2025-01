Federica Brignone mette il suo sigillo anche sulla discesa libera di Garmisch Partenkirchen. Nella quarta discesa stagionale della Coppa del Mondo 2024/25, la fuoriclasse valdostana pennella la Kandahar e fulmina Sofia Goggia per un solo centesimo, chiudendo con il crono di 1:35.83. Federica ha fatto la differenza nel tratto alto di scorrimento, a testimonianza della sua clamorosa crescita nelle discipline veloci, che le permette anche di consolidare il vantaggio nella classifica di specialità davanti proprio alla bergamasca e di tornare al comando della generale. Per Brignone è la vittoria numero 32 della carriera: superate Petra Vlhova e Erika Hess, Federica è ora all’undicesimo posto all-time per vittorie, a una lunghezza di distanza dalla top ten.

Splendida anche la gara di Goggia, che dopo aver pagato nella parte alta, ha creato tantissima velocità con le sue traiettorie sui curvoni recuperando oltre sei decimi su Corinne Suter che la precedeva al comando fino a quel momento. Pronto riscatto dunque per i colori azzurri dopo il deludente slalom gigante di casa a Kronplatz. Completa il podio sul terzo gradino proprio Suter, staccata di 19 centesimi dalla vincitrice, e autrice di una prima parte di gara impeccabile, battuta solo da due campionesse straordinarie. Secondo podio stagionale, il primo in discesa, dopo quello della settimana scorsa nel super-g di Cortina per la campionessa olimpica di Pechino 2022.

Gli altri risultati

Ai piedi del podio c’è la statunitense Breezy Johnson, che impensierisce Suter ma chiude quarta a 25 centesimi di distacco da Brignone. In quinta posizione c’è Lara Gut-Behrami, staccata di 37 centesimi e che precede l’altra statunitense Lauren Macuga e le due austriache Ariane Raedler e Cornelia Huetter. Buona top ten per Laura Pirovano, che chiude in decima piazza a 54 centesimi, mentre Marta Bassino è 12esima e precede di poco Nicol Delago e Elena Curtoni (rispettivamente 14esima e 15esima). A punti anche Nadia Delago e Vicky Bernardi, mentre Roberta Melesi chiude fuori dalle prime trenta.

Lindsey Vonn non ha portato a termine la gara, ma il suo crono non era comunque competitivo per mettere in discussione le prime posizioni. Da segnalare purtroppo che la gara è stata interrotta per oltre mezz’ora a causa di una brutta caduta occorsa a Nina Ortlieb: l’austriaca scivola e va in rotazione finendo sulle reti, e per lei si teme un infortunio al ginocchio, che sarebbe l’ennesimo della sua carriera.

Classifica finale discesa libera Garmisch 2025

BRIGNONE Federica ITA 1:35.83 GOGGIA Sofia ITA +0.01 SUTER Corinne SUI +0.19 JOHNSON Breezy USA +0.25 GUT-BEHRAMI Lara SUI +0.37 MACUGA Lauren USA +0.38 RAEDLER Ariane AUT +0.44 HUETTER Cornelia AUT +0.46 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER +0.50 PIROVANO Laura ITA +0.54

12. BASSINO Marta ITA +0.96

14. DELAGO Nicol ITA +1.02

15. CURTONI Elena ITA +1.19

19. DELAGO Nadia ITA +1.42

29. BERNARDI Vicky ITA +2.35

32. MELESI Roberta ITA +2.83

Le pagelle della discesa libera di Garmisch

TOP

FEDERICA BRIGNONE, voto 10 e lode: eccezionale. Difficile trovare altri aggettivi per questa campionessa straordinaria, che a quasi 35 anni sembra migliorare di gara in gara; la crescita di Federica in discesa libera è sotto gli occhi di tutti, e l’ha resa capace di mettere in fila tutte le specialiste. La sua candidatura per la seconda Sfera di Cristallo in carriera è più che solida, e domani in super-g ci sono tutti i presupposti per replicare.

SOFIA GOGGIA, voto 10: Garmisch sembra essere una maledizione per la bergamasca. La vittoria infatti non arriva neanche stavolta a causa di una sontuosa Brignone, ma Sofia può consolarsi con il quinto secondo posto sulla pista bavarese (che mancava dal 2019) e una ritrovata fiducia. Domani vorrà vendicarsi per trovare l’agognato successo e le carte in regola ci sono tutte.

CORINNE SUTER, voto 8: primo podio stagionale in discesa per l’elvetica, che come spesso le accade sta salendo di condizione proprio in vista del grande appuntamento con i Mondiali di Saalbach. Da tenere in grande considerazione.

LAURA PIROVANO, voto 7: continua la maledizione podio per l’azzurra, soltanto sfiorato a inizio anno a Sankt Anton, ma oggi può comunque accontentarsi di un altro bel piazzamento tra le prime dieci. La trentina classe ’97 si sta consolidando come una delle migliori in discesa, e sembra avere margini di miglioramento.

FLOP

CORNELIA HUETTER, voto 5,5: altro passo indietro per la campionessa di specialità in carica. Dopo i successi di inizio stagione tra Beaver Creek e Sankt Moritz, l’austriaca è scesa di condizione e non riesce più ad ingranare, ed ora Brignone e Goggia allungano nei suoi confronti nella classifica di discesa libera.

LINDSEY VONN, voto 5: dopo il memorabile quarto posto a Sankt Anton, sembrava tutto apparecchiato per un podio da record che però, almeno per il momento, non arriva. Fallita l’occasione nella ‘sua’ Cortina, dove ha vinto in carriera ben 12 volte sull’Olympia delle Tofane, anche la discesa di Garmisch va depennata dall’elenco. La fuoriclasse del Minnesota ci riproverà nel super-g di domani, per scrivere un’altra meravigliosa pagina di sci.