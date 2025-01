Le nevi di Engadina, in Svizzera, ospitano la sprint in tecnica libera. La prova femminile ha visto la partecipazione di sessanta atlete, che sono poi diventate trenta in occasione dei quarti di finale. La semifinale, a cui hanno preso parte dodici sciatrici, ha messo in palio sei pass per la frazione finale. La vittoria è andata alla svedese Jonna Sundling, che ha raggiunto il traguardo in 2:49.04. La norvegese Kristine Skistad ha collezionato l’argento, mentre il podio è stato completato da Maja Dahlqvist, connazionale della vincitrice. Quarto posto per Sonjaa Schmidt, con la giovane canadese che ha ottenuto il miglior piazzamento tra le sciatrici Under 23. Quinta piazza poi per la seconda delle norvegesi in finale, Lotta Weng, mentre ha chiuso la classifica Jessie Diggins degli Stati Uniti.

La fondista svedese risulta essere uno dei migliori profili del panorama degli ultimi anni. Sundling, classe 1994, è vincitrice olimpica in carica della sprint. L’atleta ha fatto il proprio debutto nel mondo a cinque cerchi in occasione dei Giochi di Pechino 2022, trovando subito il successo. Nel corso della rassegna cinese ha collezionato anche una medaglia d’argento nella sprint a squadre e un bronzo nella staffetta. Sundling ha inoltre ottenuto il titolo di Campionessa del Mondo ai Mondiali di Planica, nel 2023.

SCI DI FONDO, ENGADINA – SPRINT FEMMINILE

SUNDLING Jonna (SWE) 2:49.04 SKISTAD Kristine Stavaas (NOR) +1.04 DAHLQVIST Maja (SWE) +2.71 SCHMIDT Sonjaa U23 (CAN) +3.50 WENG Lotta Udnes (NOR) +14.90 DIGGINS Jessie (USA) +58.40

SPRINT MASCHILE – PELLEGRINO RECTROCESSO IN FINALE

Federico Pellegrino ha tagliato il traguardo della sprint maschile in terza posizione. L’atleta italiano è poi stato retrocesso a causa di un’ostruzione avvenuta nel corso della prova. La gara è stata vinta dal norvegese Johannes Klaebo, che ha completato il percorso con un tempo di 2:29.24. Edvin Anger dalla Svezia ha ottenuto la seconda piazza, a soli 0.20 di distanza dal vincitore. La squalifica di Pellegrino ha infine portato il francese Lucas Chanavat a completare il podio Quarta piazza per l’eroe di casa Valerio Grond, mentre ha terminato in quinta posizione Haavard Taugboel.