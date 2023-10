Sci Alpino, gli azzurri del gigante in allenamento a Hintertux fino alla vigilia di Soelden

E’ quasi tutto pronto per la Coppa del Mondo 2023/2024 di gigante. Il direttore tecnico Massimo Carca ha, infatti, diramato la lista dei convocati per il raduno di Hintertux, in programma da martedì 24 a giovedì 26 ottobre. I cinque atleti chiamati sono Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Hannes Zingerle, Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti, seguiti dai tecnici Peter Fill e Davide Marchetti. La gara d’esordio di Coppa del Mondo di questa specialità andrà in scena domenica 29 ottobre a Soelden.

Nella stessa località e nello stesso periodo saranno presenti anche i componenti del team di slalom: Alex Vinatzer, Matteo Canins, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Stefano Gross, Giuliano Razzoli e Corrado Barbera, con gli allenatori Simone Del Dio e Stefano Costazza. A Saas Fee, in Svizzera, è impegnata invece la formazione C femminile con Francesca Carolli, Carlotta De Leonardis, Ludovica Druetto, Matilde Lorenzi e Camilla Vanni con gli allenatori Gianluca Grigoletto e Massimiliano Toniut, il periodo parte da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre.