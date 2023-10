Mondiali rugby 2023, Sudafrica: Reinach minacciato di morte, ma ci sarà contro l’Inghilterra

Cobus Reinach sarà regolarmente in campo in occasione della semifinale dei Mondiali di rugby 2023 tra Inghilterra e Sudafrica. Il mediano di mischia sudafricano, che milita nel Montpellier, è stato minacciato di morte via social dopo il match di quarti contro la Francia. “Sono cose che non dovrebbero succedere e mi auguro che le autorità prendano dei provvedimenti. Tuttavia vedo Cobus tutti i giorni e non sembra turbato – ha spiegato l’assistente allenatore Mzwandile Stick – Non siamo preoccupati, anche perché al nostro camp c’è un elevato livello di sicurezza. Abbiamo fiducia nelle forze dell’ordine“.