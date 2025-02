L’attesa è finalmente terminata: domani, martedì 4 febbraio, inizieranno i Mondiali di Saalbach 2025 di sci alpino, grande appuntamento che terminerà domenica 16 febbraio. Già nella prima giornata si assegneranno le prime medaglie, e l’Italia sarà subito protagonista. Si comincia con il parallelo a squadre, in cui il Tricolore verrà rappresentato da Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Giorgia Collomb. La gara si terrà a partire dalle ore 15:15 nel tratto finale della pista ‘Schneekristall’ (‘cristallo di neve’). In questo format, introdotto dalla federazione internazionale nell’edizione di Bormio di vent’anni fa, l’Italia ha conquistato una medaglia di bronzo nel 2019 ad Aare: in quella squadra c’erano anche Vinazter e Della Mea. I campioni uscenti, invece, sono gli Stati Uniti, mentre in generale le Nazioni più titolate ai Mondiali con tre ori ciascuna sono Austria e Francia.

TUTTI I CONVOCATI, NAZIONE PER NAZIONE

Mondiali Saalbach 2025, il programma della settimana

L’impianto di Saalbach-Hinterglemm ospiterà, dunque, due settimane di grande sci, con il meglio del panorama mondiale. Tra le grandi protagoniste per l’Italia ci saranno ovviamente Federica Brignone e Sofia Goggia, determinate nel confermare quanto di buono fatto vedere fin qua in Coppa del mondo. Le due campionesse azzurre saranno in azione domani mattina alle 11 per la prima prova di discesa libera. L’obiettivo è prendere confidenza con la pista intitolata alla compianta Ulli Maier, deceduta in gara nel 1994. Ecco, nel dettaglio, il calendario di questa settimana (in grassetto le gare valide per le medaglie).

Martedì 4 febbraio

Ore 11:00 – Prima prova discesa libera femminile

Ore 15:15 – Parallelo a squadre

Mercoledì 5 febbraio

Ore 10:00 – Seconda prova discesa libera femminile

Ore 11:00 – Prima prova discesa libera maschile

Giovedì 6 febbraio

Ore 9:30 – Seconda prova discesa libera maschile

Ore 11:30 – Super-G femminile

Venerdì 7 febbraio

Ore 9:30 – Terza prova discesa libera femminile

Ore 11:30 – Super-G maschile

Sabato 8 febbraio

Ore 9:30 – Terza prova discesa libera maschile

Ore 11:30 – Discesa libera femminile

Domenica 9 febbraio

Ore 11:30 – Discesa libera maschile

Il programma delle altre finali

Dopo il ricco weekend con quattro medaglie in palio tra giovedì 6 e domenica 9 febbraio, lo spettacolo della rassegna iridata proseguirà, appunto, nella settimana successiva. Di seguito, quindi, il programma delle finali che si disputeranno tra lunedì 10 e domenica 16 febbraio, ultima giornata di gare.

Martedì 11 febbraio – Combinata a squadre femminile (discesa+slalom)

Mercoledì 12 febbraio – Combinata a squadre maschile (discesa+slalom)

Giovedì 13 febbraio – Slalom gigante femminile

Venerdì 14 febbraio – Slalom gigante maschile

Sabato 15 febbraio – Slalom femminile

Domenica 16 febbraio – Slalom maschile

I favoriti per le medaglie

Come deducibile dal programma, le giornate di maggiore interesse saranno sicuramente quelle tra giovedì 6 e sabato 8 febbraio, oltre alle due domeniche. Le azzurre spiccano sicuramente tra le maggiori contendenti all’oro: un obiettivo che Goggia non è mai riuscita a raggiungere, mentre Brignone lo ha vinto in combinata nel 2023. Da capire, poi, chiaramente, come starà Mikaela Shiffrin, rientrata nello slalom dopo la lunga assenza. Situazione simile al maschile, dove il grande favorito è Marco Odermatt, mattatore della stagione fin qua e leader della classifica in Super-G: anche all’elvetico, però, manca la vittoria ai mondiali, e questa appare un’occasione più che ghiotta per colmare questa “lacuna”. In generale, però, tra gli uomini c’è grande incertezza, soprattutto in riferimento allo slalom.

I campioni in carica

Nella scorsa edizione iridata, disputata nel 2023 a Courchevel/Meribel, ha visto un’Italia pimpante nelle discipline tecniche, dove ha collezionato due ori, un argento e un bronzo. L’unico metallo al maschile è stato quello di bronzo, vinto da un grande Alex Vinatzer nello slalom, chiuso alle spalle del campione iridato Henrik Kristoffersen e al sorprendente greco AJ Ginnis. Molto meglio in ambito femminile, dove Marta Bassino ha trionfato a sorpresa nel Super-G, mentre Federica Brignone ha portato a casa l’oro nella combinata e l’argento nello slalom gigante, dietro soltanto a Mikaela Shiffrin.