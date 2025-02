Il Milan non si fermerà a Santiago Gimenez, pronto l’assalto di Ibra ad un big europeo per rinforzare il reparto offensivo di mister Conceicao

Il Milan sta rivoluzionando il proprio attacco in questo mercato di riparazione invernale. La squadra allenata da mister Conceicao ha salutato Alvaro Morata dopo appena 6 mesi: lo spagnolo, volato in Turchia sponda Galatasaray, farà posto al nuovo arrivato Santiago Gimenez, che ha già sostenuto le visite mediche di rito alla Madonnina, ed arriva dagli olandesi del Feyenoord per per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, bonus compresi.

Il messicano, però, non sarà l’unico innesto nel parco attaccanti rossonero. Ibrahimovic sta per chiudere l’affare che porta ad un altro big del calcio europeo. Il ragazzo in questione nell’ultimo periodo è un po’ sparito dai radar, ma nel Milan potrebbe trovare il contesto giusto per tornare ad esprimersi al massimo: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Milan, colpo Joao Felix: Ibra completerà l’attacco rossonero con il portoghese

Il Milan è una delle protagoniste, se non la protagonista assoluta, degli ultimi giorni di mercato. Ci sono grosse possibilità affinché Zlatan Ibrahimovic riesca a mettere le mani sul talento di Joao Felix, pallino di mister Conceiçao. I rossoneri lo vogliono subito in prestito dal Chelsea, ed il suo agente, Jorge Mendes, sta lavorando in prima persona per portare il suo assistito via dai Blues.

Il noto procuratore ha intensificato i contatti con i rossoneri nelle ultime ore, ma nel frattempo continua a monitorare l’interesse dell’Aston Villa che ha inserito il talento portoghese nella lista dei desideri, pur avendo completato gli acquisti di Marcus Rashford e Marco Asensio. L’ostacolo maggiore per i rossoneri rimane quello di convincere il Chelsea, che non vuole liberarsi in prestito del calciatore ad appena sei mesi dal suo acquisto. Lo scorso agosto infatti, il club inglese lo ha prelevato dall’Atletico Madrid per l’importante cifra di 52 milioni di euro.

Il Milan, nonostante le difficoltà del caso, vuole fortemente Joao Felix, ma prima deve fargli spazio in rosa. Per questo motivo, sono state riavviate le pratiche per concretizzare l’uscita di Okafor, che meno di due settimane fa è stato ad un passo dal Lipsia. Lo svizzero piace molto in Inghilterra, e nelle ultime ore, secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, l’ex Red Bull Salisburgo è stato offerto al West Ham. Tra i possibili partenti ci sono anche Samuel Chukwueze e Luka Jovic.