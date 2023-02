LIVE – Salernitana-Juventus, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA)

Tutto pronto per la conferenza stampa di Mister Massimiliano Allegri alla vigilia di Salernitana-Juventus, match della ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. Il tecnico sarà in conferenza oggi, lunedì 6 febbraio dalle ore 14:15. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale dell’intervento di Allegri dalla sala stampa. Quali saranno le dichiarazioni del tecnico bianconero? Scopriamolo insieme.

COME SEGUIRLA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

14:31 – Termina la conferenza stampa.

14:31 – “Nicolussi Caviglia è stato sfortunato, è un ragazzo caratteriale oltre che bravo a giocare a calcio. Sono molto contento, è una dimostrazione del fatto che la Juve ha giocato bene a livello del settore giovanile. Possibile che magari fra cinque anni questi giocatori facciano parte in pian stabile della Juventus. L’Under 23 è la vecchia Serie C, fa in modo che i giocatori abbiano un impatto importante. Molto diverso dalla Primavera, ecco perché va fatta una riforma”.

14:28 – “Scontro diretto? La Salernitana ha due punti meno di noi e quindi è un obiettivo, la dodicesima non so quanto sia su ma dobbiamo prenderla. Ci permette di pensare un passo alla volta, e migliorare tutti i giorni in campo, in allenamento, sotto il piano offensivo e difensivo, è un nostro obiettivo”.

14:27 – “Più stimolo dalle coppe? Non si saprà. Io ai ragazzi ho detto che bisogna fare bene sul campo. Ora bisogna ributtarsi con la testa sul campionato, dobbiamo fare bene lì perché ci porta a far bene in coppa”.

14:25 – “Fagioli è cresciuto molto. In un momento in cui mancavano tanti giocatori ho messo dentro i giovani che hanno dato risposte importanti. Fagioli ha fatto tante partite così come Miretti e tutti gli altri”.

14:24 – “Chiesa sta bene, ha fatto una buona partita”.

14:23 – “Darsi ora obiettivi è impensabile. Ora dobbiamo raggiungere quella davanti a noi e scalare piano piano. Domani bisogna vincere perché nelle ultime tre di campionato abbiamo fatto solo un punto”.

14:22 – “Vlahovic? Fisicamente sta anche bene, è molto più leggero e dinamico rispetto a quando è arrivato, speriamo che domani faccia gol. Abbiamo anche Kean che sta bene, lasciarlo fuori mi rimane molto difficile. E’ diventato molto importante, è cresciuto dal punto di vista mentale e tecnico. Sta diventando, non è ancora al 100%, un giocatore importante. Sono contento, è cambiato rispetto all’anno scorso. Se ha bisogno di giocare? Non faccio giocare i giocatori perché hanno bisogno di giocare, ma per vincere le partite. Vlahovic non è mai stato così fisicamente come ora, neanche quando è arrivato dalla Fiorentina. Ha una corsa più leggera, ha bisogno di far gol”.

14:20 – “Bonucci? Il recupero è in linea, valuteremo dopo l’influenza. Abbiamo tante partite da qui alla fine, dobbiamo andare avanti nelle coppe anche per giocare più partite”.

14:19 – “De Sciglio? Sta bene, ci ho parlato ed è sereno. Lui è serio, professionale e un ottimo giocatore. I social? È uno schermo dietro al quale si nascondono migliaia di persone, purtroppo il mondo funziona così. Bisogna accettarlo sera dare importanza”.

14:19 – “A parte Bonucci che ha l’influenza da tre giorni, Pogba il solito, Paredes ha un fastidio alla zampa dell’oca e non ci sarà, gli altri tutti presenti

14:18 – “Con la Salernitana è una partita complicata, in un ambiente spinto dai tifosi e una squadra che sta facendo bene con Nicola che sta facendo un ottimo lavoro. Importante affrontarla con il piglio giusto, vedendo la classifica è uno scontro diretto”.

14:17 – Comincia la conferenza.

14:10 – Buon pomeriggio, e benvenuti alla diretta scritta della conferenza stampa di Massimiliano Allegri. A breve l’inizio.